Heimische Autozulieferer kämpfen um Aufträge

„Die Autoindustrie schlittert damit weiter in die Krise“, sagte Anita Wölfl vom Ifo-Zentrum für Industrieökonomik. „In den nächsten Monaten ist vermutlich nicht mit einer deutlichen Verbesserung zu rechnen.“

Zu spüren bekommen dies auch die vielen Zulieferbetriebe, auch jene aus Österreich. Sie exportieren 90 Prozent ihrer Waren, vor allem zu den großen deutschen Herstellern. „Momentan ist keine gute Zeit, es wird immer schwieriger, Aufträge zu erhalten“, sagt Clemens Zinkl, Geschäftsführer der ARGE Automotive Zulieferindustrie in der Wirtschaftskammer, zum KURIER. Seit April sei auch die Zahl der Beschäftigten rückläufig. „Wir versuchen, die Fachkräfte in Beschäftigung zu halten. Seit einem Jahr ist es aber schwierig.“

Beispiel Magna Steyr in Graz: Rund 7.000 Mitarbeiter werden derzeit am Standort beschäftigt. Der Höchststand betrug rund 11.000 Beschäftigte im Jahr 2018. Erst heuer hat die Pleite des US-Autobauers Fisker zum Wegfall von 10.000 Einheiten geführt. Und Anfang Juli verkündete der britische Autohersteller Ineos, die Entwicklung eines geplanten Elektro-Geländewagens zu beenden. 30.000 Stück davon hätten jährlich von 2.000 Mitarbeitern gebaut werden sollen. Magna versucht nun mit chinesischen Autobauern sein Glück. „Wir sehen da Potenzial“, so ein Sprecher.