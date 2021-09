Mobilfunker HoT steigerte Marktanteil auf 7,6 Prozent

Die Billigmarke Hofer Telekom (HoT) mischt den heimischen Mobilfunkmarkt weiter auf. HoT kommt mittlerweile auf einen Marktanteil von 7,6 Prozent, wie Zahlen aus dem kürzlich erschienen Telekom-Monitor der Regulierungsbehörde RTR zeigen. Ende 2020 lag HoT noch bei 7,3 Prozent. Die Marktanteilszugewinne von HoT gingen auf Kosten des Marktführers A1 und des drittgrößten Anbieters "Drei" (Hutchison). Die Nummer zwei, Magenta (T-Mobile), konnte zu Jahresbeginn ebenfalls zulegen.

Dass der Preiskampf bei den Handytarifen zuletzt wieder an Fahrt aufgenommen hat, zeigt sich auch an den Rufnummerportierungen. Diese stiegen mit 116.000 Übertragungen auf den höchsten Wert seit zwei Jahren. Der von der RTR erstellte Preisindex Mobilfunk zeigte in den vergangenen Monaten ebenfalls nach unten, insbesondere bei den Einsteigertarifen zeigt sich ein Preisdruck.