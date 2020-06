Mobilfunk-Tarife um bis zu 101 Prozent gestiegen

„Dass der Wegfall eines Mobilfunkanbieters steigende Preise nach sich zieht, war rückblickend betrachtet eigentlich zu erwarten. Dass aber gerade der Diskont-Bereich so stark betroffen ist, ist ein unschöner Nebeneffekt“, meint Konsumentenschützerin Daniela Zimmer von der AK zur futurezone. Sie spricht dabei die Preiserhöhung für bestehende Bob-Kunden um bis zu 20 Prozent (von 9,90 auf 11,90 Euro) und deutliche Preiserhöhungen bei der Smartphone-Nutzung außerhalb festgelegter Pauschalen und in manchen Vertragstarifen („bob vierer“) um bis zu 70 Prozent an.

Tatsächlich sind gerade die bei Smartphone-Einsteigern beliebten Monatspakete von bob und Yesss, die nach der Drei-Orange-Fusion nun beide zu A1 gehören, unverhältnismäßig stark von Preiserhöhungen betroffen. Kostete der Smartbob XL-Tarif Ende 2012 noch 9,90 Euro, gibt es diesen mit einem Drittel mehr inkludierten Sprachminuten, SMS und Megabyte nun 19,90 Euro – also ein Plus von 101 Prozent.

Yesss bot Kunden noch im April 2013 seinen Yesss Complete Tarif um 8,80 Euro an. Nun muss man zumindest 14,90 Euro pro Monat bezahlen, eine Preissteigerung von über 69 Prozent. Dass es dafür nun statt je 1000 Minuten/SMS/Megabyte nun 1500 Einheiten gibt, mag zumindest ein kleiner Trost sein, viele Diskonter-Kunden fanden mit den geringeren Pauschalen aber ohnehin das Auslangen, profitieren also vom aufgestockten Kontingent in keinster Weise. „Mit der Yesss-Preiserhöhung fällt leider auch eine Alternative für wechselwillige bob-Kunden weg“, kritisiert Konsumentenschützerin Zimmer.