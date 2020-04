Mitbringen statt -fahren: Wie ein Start-up durch die Krise lenkt

Das Tiroler Mobilitätsstart-up ummadum wurde in der Wachstumsphase von der Coronakrise kalt erwischt. Geschäftsführer René Schader und Technikchef Egon Prünster erklären, wie sie diese kritische Phase durchtauchen.

KURIER: Die ummadum-App vernetzt Menschen für gemeinsame Autofahrten. Ausgangssperren und Abstand halten sind da fatal, oder?

René Schader: Stimmt, an sich ist „Social Distancing“ natürlich das Gegenteil von dem, was wir pushen wollen.

Egon Prünster: Wir hatten bereits Überlegungen für Warenlieferungen über die App. So entstand die Idee der Hilfsfahrt: Es gibt ja weiter Leute, die von A nach B fahren. Die teilen ihre Fahrten und sind so sichtbar für jene, die Hilfe für Besorgungen suchen. Mit Sodexo als Partner können wir so einen positiven Beitrag in dieser Krise leisten. Aktuell werden rund 100 Hilfsfahrten pro Woche abgewickelt.