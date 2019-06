Mitfahr-App ummadum: Ab 2020 österreichweit verfügbar

Wie funktioniert ummadum? Kern ist ein Anreizsystem, das Pendler motivieren soll, andere Personen im Auto mitzunehmen. Ein Punktesystem belohnt das gemeinsame Fahren. So kostet eine Mitfahrgelegenheit pro Kilometer 10 ummadum-Punkte ( UP), was 0,10 Euro entspricht. Sobald die gemeinsame Fahrt absolviert wurde, wandern die Punkte in die App des Fahrers und bringen diesem eine Gutschrift in selber Höhe, die er bei Handelspartnern (in Tirol etwa den M-Preis-Märkten) einlösen kann.

Verteilt wurden die Punkte im Tiroler Fall von den Kooperationspartnern wie der Firma Swarovski, Bezirkskrankenhaus Schwaz und den Gemeinden.

Ab September wird die Smartphone-App in der neuesten Version erhältlich sein. Dann können Privatpersonen direkt Punkte zum Mitfahren erwerben und österreichweit Mitfahrgelegenheiten anbieten. In Wien, Niederösterreich und Burgenland stehe man gerade mit großen Partnern aus der Industrie und den Landesregierungen in Gesprächen. Spätestens im Frühjahr 2020 soll ummadum dann österreichweit verfügbar sein. Danach sei die Internationalisierung geplant.