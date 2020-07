Mit der Drohne in die Zukunft der KMU

Rechtlicher Rahmen fehlt

Dafür fehlt allerdings noch der rechtliche Rahmen. So darf zum Beispiel der unbemannte Minihelikopter der Firma Schiebel in Österreich nicht ohne Weiteres eingesetzt werden. Der Genehmigungsaufwand, um Drohnen außerhalb der direkten Sicht zu betreiben, ist hoch. Ab 2021 soll eine EU-weite Verordnung Rechtssicherheit geben und so den Einsatz von Drohnen erleichtern.