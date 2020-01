Millionenprozess um verlustreiche Zinswette: Etappensieg für Stadt Linz

Am Wiener Handelsgericht kam es am Dienstag zu einem Knalleffekt. Im 500 Millionen Euro schweren Prozess zwischen der Stadt Linz und der Bawag um die verlustträchtige Zinswette „Swap 4175“ hat Richter Andreas Pablik ein Zwischenurteil gefällt – zugunsten der Stadt Linz.

„Das Geschäft war von Anfang an ungültig“, sagte Pablik. Der damalige Linzer Ex-Finanzdirektor Werner Penn hatte das Finanzgeschäft im Rahmen einer (allgemeinen) Vollmacht abgeschlossen. Pablik verweist in seiner Urteilsbegründung darauf, dass das Swap-Geschäft zwischen der Bawag und der Stadt Linz 2007 vom Gemeinderat genehmigt hätte werden müssen. Die Bank hätte sich nicht nur an den Finanzdirektor, sondern an den Gemeinderat und den Bürgermeister wenden müssen. Das hat sie nicht getan. Wegen dieser fehlenden Genehmigung hatte der Vertrag „nie Bestand“.