Millionenpleite von bauernladen.at: Digitaler Bauernmarkt kämpft ums Überleben

Über das Vermögen der „bauernladen.at" B2B GmbH (FN 486482s) mit Sitz in Wien-Simmering wurde am Dienstag ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet. Das betätigen Creditreform und AKV dem KURIER. Die Insolvenz trifft 283 Gläubiger und vier Dienstnehmer.

Die Schuldnerin betreibt einen digitalen Marktplatz unter www.bauernladen.at für den Direktvertrieb bäuerlicher Erzeugnisse im In- und Ausland. Laut Firmenbuch fungieren Markus Bauer und Bernhard Gily als Geschäftsführer des Unternehmens.