Bittere Pleite einer ambitionierten Wildtierzucht

Die DK Wildtierzucht GmbH & Co KG mit Sitz in Leibnitz hat laut KSV1870 und AKV am Landesgericht Graz die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt. Das Unternehmen, spezialisiert auf die Zucht, Haltung und Vermarktung von Edelwild wie Hirschen und Rotwild, steht vor dem Aus – eine Fortführung ist nach Angaben der Geschäftsführung nicht geplant. 27 Gläubiger und zwei Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen. Das Unternehmen gehört zur Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA. Rund um das Weingut gibt es eine Reihe von Insolvenzen.

Insolvenzursachen

Laut Angaben der Schuldnerin ist die wirtschaftliche Schieflage auf ein Bündel von Faktoren zurückzuführen. Das ursprüngliche Geschäftsmodell, die Eigenversorgung angeschlossener Gastronomiebetriebe mit Edelwild, sei durch veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen ins Wanken geraten.

Rückläufige und volatile Nachfrage im Gastronomiesektor, stark gestiegene Lohn- und Nebenkosten in der Landwirtschaft sowie ein erheblicher Anstieg der Ausgaben für Futtermittel, Energie und Transport hätten die Ertragslage massiv belastet. Hinzu kamen eine im Verhältnis zur Betriebsgröße zu hohe Personalstruktur in der Gehegebewirtschaftung sowie außergewöhnliche Tierverluste.