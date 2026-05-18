Millionenpleite im umkämpften Gutschein-Geschäft

Das Geschäft mit Hotel- und Urlaubsgutscheinen gerät weiter unter Druck: Über das Vermögen der INVENT - Marketing und Tourismus GmbH (FN 98457s) mit Sitz in Linz ist am Montag am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das bestätigte Günther Moser vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER. Von der Pleite sind 20 Dienstnehmer betroffen.

Traditionsunternehmen nach 32 Jahren am Ende Die 1994 gegründete Gesellschaft, an der laut Firmenbuch die Zaubertal Privatstiftung als Gesellschafterin beteiligt ist, wird von Mag. Christian Klar als Geschäftsführer geleitet. Das Unternehmen hatte sich auf die Konzeption und den Verkauf von Hotel-, Urlaubs- und Erlebnisschecks spezialisiert, die bei nationalen und internationalen Hotelpartnern über Buchungsplattformen eingelöst werden können.

Branchenkrise und neue Konkurrenz Als Hauptursache für die Schieflage gilt die zunehmende Krise in der Gutschein-Branche. Namhafte Mitbewerber wie Jollydays waren zuletzt ebenfalls in Zahlungsschwierigkeiten geraten und mussten Insolvenz anmelden. "Das Geschäftsmodell hat dadurch massiv an Beliebtheit und Attraktivität verloren", heißt es aus Branchenkreisen. Verschärft wurde die Situation durch den Markteintritt großer Handelsketten: Unternehmen wie Thalia und BILLA vertreiben mittlerweile ebenfalls Hotel- und Urlaubsgutscheine – ein Umstand, der sich negativ auf den Unternehmenserfolg der INVENT auswirkte.

Massive Überschuldung Die finanzielle Situation des Unternehmens ist dramatisch: Aktiva in Höhe von 1,19 Millionen Euro stehen Passiva von 2,002 Millionen Euro gegenüber. Die rechnerische Überschuldung beträgt somit 812.000 Euro. Angesichts dieser Zahlen sei die Insolvenzantragstellung "alternativlos" gewesen, so Creditreform-Experte Moser.