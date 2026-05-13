Millionenpleite eines ambitionierten Erdbau-Unternehmens

„Wir übernehmen für Sie einzelne Arbeitsschritte oder führe die komplette Planung und Ausführung Ihres Vorhabens aus. Von der Zulieferung bis hin zur Entsorgung sämtlicher Materialien kümmern wir uns um Ihr Projekt – somit sparen Sie Zeit, Mühe und Geld. Sauberes, sorgfältiges Arbeiten, termingerechte Abwicklung und ein hohes Maß an Flexibilität sind für uns selbstverständlich!", heißt es auf der Firmen-Homepage. "Aufgrund unserer langjährigen Praxis bieten wir Ihnen ein umfassendes Angebot sämtlicher Erdbauarbeiten wie Planieren, Drainagieren, Gartengestaltungen, uvm. Wir beraten Sie fachmännisch und arbeiten schnell, flexibel und zuverlässig."