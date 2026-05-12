Millionenpleite einer ambitionierten Beleuchtungsexpertin

„Licht, Energie, Sicherheit oder Daten? Wir sorgen dafür, dass in Ihrem Gebäude alles fließt – egal ob Wohnhaus, öffentliches oder gewerbliches Gebäude, ob komplette Neuinstallation oder Ausbau vorhandener Anlagen. Dabei berücksichtigen wir auch mögliche zukünftige Entwicklungen, was die Nutzung des Gebäudes betrifft und legen die nötigen Elektroinstallationen entsprechend aus“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Adäquat auf die zu erfüllenden, höchst unterschiedlichen Aufgaben hin entwickelte Leuchten, situativ und individuell in ein schlüssiges Gesamtkonzept verpackt. Am Ende ist der Raum perfekt illuminiert: das Licht ist vorhanden, wo es benötigt wird, die Lichtatmosphäre ist so, wie sie zielführend ist, Lichtfarbe, -output und -effizienz sind perfekt auf die Gegebenheiten abgestimmt. Architektur, Interieur und Beleuchtungslösung gehen eine geplante Symbiose ein. Es geht letztendlich nicht um die Helligkeit an sich, sondern um ein Mehr an Wirkung, Stimmung und Wohlbefinden sowie ein Mehr an Flexibilität, Leistungsfähigkeit und Effizienz.“

Wenn das Licht ausgeht: Die CT&E GmbH & Co KG, ein etabliertes Elektrotechnik-Unternehmen aus Raaba-Grambach, hat laut AKV am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. 18 Mitarbeiter bangen um ihre Arbeitsplätze, während Passiva von rund 1,16 Millionen Euro die Bilanz belasten.