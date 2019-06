Millionenpleite im Modezirkus: Stefanel hat Riesen-Schulden

Der deutsche Modehändler Esprit, in Österreich mit rund 20 Filialen und 300 Beschäftigen vertreten, schreibt weiterhin rote Zahlen. Esprit will nun weltweit bis zu 40 Prozent der Verwaltungsstellen streichen. Ob weitere Standorte geschlossen werden, ist noch offen. Derzeit macht das Modehaus mit Börsennotierung in Hongkong 90 Prozent seines Umsatzes in Europa, die Wachstumsfantasie liegt in Asien.