Millionenpleite eines namhaften Transportunternehmens

„Mehrere Geschäftsführerwechsel in den vergangenen zwei Jahren, Dienstverhältnisse, die in Streitigkeiten endeten, Streitigkeiten mit dem slowakischen Tochterunternehmen, das den Transportbetrieb durchführte, die Abwerbung von Lkw-Fahrern und Kunden“ und letztlich eine Steuerprüfung musste dieses österreichische Unternehmen über sich ergehen lassen. Das hält der stärkste Betrieb nicht aus. Jetzt schlitterte er in den Ruin.

Über die Hispano Speditions GmbH mit Sitz in St. Georgen/Ybbsfelde wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht St. Pölten eröffnet. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände Creditreform und AKV dem KURIER. „Bei der Schuldnerin handelt es sich um ein international tätiges Speditionsunternehmen, welches im Jahr 2000 gegründet wurde“, heißt es vom AKV. „Die von der Schuldnerin akquirierten Aufträge werden hauptsächlich von der Firma Levante europe s.r.o., einem Tochterunternehmen der Schuldnerin, in der der Slowakei ausgeführt.“

Namhafter Transportunternehmer

Die Hispano Speditions GmbH zog die Transportaufträge an Land, die in der Slowakei ansässige Firma Levante europe s.r.o. führte sie aus. Der Alleingesellschafter ist eine Medicon SA in Luxemburg, Geschäftsführer ist Josef Miklos, Prokurist ist Karl Kralowetz (Jahrgang 1957). Kralowetz hatte schon früher mit seinem Luxemburger Transportimperium Ärger mit Gericht und Finanz. Dazu muss man wissen, dass auch die Hsipano breits im Jahr 2002 in den Ausgleich geschlittert war.

„Die Firma Levante europe s.r.o. fakturierte die reinen Transportleistungen an die Hispano, diese fakturierte mit entsprechendem Aufschlag an die Auftraggeber der Transporte“, heißt es weiter. „Die Levante verfügt über einen entsprechenden Fuhrpark und die Lenker waren bei ihr angestellt.“

„Unmittelbarer Auslöser der Insolvenzsituation war, dass im Zusammenhang mit der Tochtergesellschaft ein Vorsteuerprüfungsverfahren von den Finanzbehörden eingeleitet wurde“, teilt das Unternehmen dem Gericht mit. „Dies hatte zur Konsequenz, dass die Firma D., welche ein Tankkartensystem für Geschäftskunden betreibt, von der Tochtergesellschaft der Antragstellerin hohe Sicherheiten forderte, welche diese nicht erfüllen konnte.“ In der Folge konnte die slowakische Firma keine Transporte mehr durchführen.