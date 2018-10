Millionenpleite eines namhaften Leuchtenherstellers

In diesem Unternehmen ist kurzfristig das Licht ausgegangen. Über das Vermögen der Esto Lighting GmbH wurde heute am Landesgericht Klagenfurt ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet, berichtet Gerhard Weinhofer vom Österreichischen Verband Creditreform. Es sind 42 Arbeitnehmer und rund 80 Gläubiger betroffen. Das Unternehmen soll fortgeführt werden.

"Die Esto Leuchtenfabrik in St. Egyden in Kärnten wurde im Jahr gegründet. 1974 wurde der Sitz der Firma nach Lind ob Velden am Wörthersee verlegt. Im Jahr 2003 erfolgte die Gründung der heutigen Esto Lighting GmbH", heißt es dazu von Creditreform. "Die Esto ist ein international tätiges Leuchtenhandelsunternehmen, das Beleuchtungskörper entwickelt und in China von Partnerunternehmen produzieren lässt."

"Die Firma führt ihre wirtschaftlichen Probleme auf strukturelle Änderungen des Marktes und damit verbundene Ertragsrückgänge zurück. Besonders durch die immer stärkere Zentralisierung im Bereich der Möbel- und Baumarktketten und den damit verbundenen Preisdruck kam es in diesem Kernbereich in den letzten Jahren zu starken Umsatzrückgängen", heißt es weiter.

Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt ca 9,1 Millionen Euro. Dem stehen Vermögenswerte von etwa EUR 6,2 Millionen gegenüber.

Die Firma beabsichtigt, ihr Unternehmen fortzuführen und im Verfahren weitere Restrukturierungsschritte zu ergreifen. Sie bietet ihren Gläubigern einen Sanierungsplan mit einer Quote von 30 Prozent an.

Zum Sanierungsverwalter wurde RA Dr. Ferdinand John Lanker bestimmt. Forderungen können über Creditreform bis zum 27. November 2018 angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung findet am 13.11.2018 und die Sanierungsplantagsatzung am 15.1.2019 statt.