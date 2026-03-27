Millionenpleite eines Familienbetriebs für Laserbeschriftungen

„Das Familienunternehmen JustLaser ist spezialisiert auf Lasermaschinen, um verschiedenste Materialien, wie Metalle, Holz, Acryl, Kunststoffe, Textilien und vieles mehr zu gravieren, schneiden und markieren. Das Unternehmen mit Sitz im Raum Wels, Österreich, zeichnet sich durch ein einzigartiges Expertenteam aus, das über viele Jahre Branchenerfahrung verfügt. Die präzisen Laser Cutter, Lasergravierer und Lasermaschinen von JustLaser bieten ein einfaches und schlagkräftiges Werkzeug für Industrie und Gewerbeunternehmen“, heißt es auf der Homepage.

Über das Vermögen der JustLaser GmbH, FN504115x, mit Sitz in Thalheim bei Wels ist am Landesgericht Wels ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das bestätigen AKV und KSV1870 dem KURIER. 11 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

Das antragstellende Unternehmen ist im Handel sowie im Service von Lasermaschinen tätig. „Wie im Eröffnungsantrag ausgeführt wird, war vorgesehen, durch ein neues Geschäftskonzept mit Schwerpunkt auf OEM-Partnerschaften anstelle eigener Produktion entsprechende Marktanteile zu gewinnen“, heißt es weiters.