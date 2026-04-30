Millionenpleite eines Erdöltechnologie-Konzerns
Die in der internationalen Erdölbranche tätige TDE-Gruppe mit Sitz in Leoben ist in eine ernste wirtschaftliche Schieflage geraten. Drei Tochtergesellschaften haben laut AKV beim Landesgericht Leoben Insolvenz angemeldet. Zwei Unternehmen beantragten ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, eines ein Konkursverfahren.
Konkret betrifft es die TDE Digital GmbH und die TDE Thonhauser Data Engineering GmbH, die jeweils ein Sanierungsverfahren anstreben, sowie die TDE Energy GmbH, die Konkurs beantragt hat. Zusammen beschäftigen die drei Unternehmen am Standort Leoben 54 Mitarbeiter.
Die österreichischen Gesellschaften sind Teil eines komplexen Konzerngeflechts mit Sitz in Abu Dhabi. Die Muttergesellschaft TDE Group Ltd hält Beteiligungen an mehreren internationalen Tochterfirmen. Die insolvente TDE Digital GmbH ist wiederum Eigentümerin der ebenfalls insolventen TDE Thonhauser Data Engineering GmbH. Die TDE Energy GmbH gehört der TDE Energy Ltd. Geschäftsführerin aller drei Firmen ist DI Bouchra Lamik-Thonhauser.
Technologie- und Entwicklungsfokus – aber Liquiditätsprobleme
Die TDE Digital GmbH entwickelte sich von einer Holding zu einer operativen Technologiegesellschaft und investierte in eigene sowie Tochter-Technologien. Die TDE Thonhauser Data Engineering GmbH konzentriert sich auf softwarebasierte Analysen von Bohranlagen, um Optimierungspotenziale zu identifizieren. Die TDE Energy GmbH arbeitete an Technologien zur Umwandlung fossiler Energieträger in emissionsarme Alternativen wie Wasserstoff.
Hohe Entwicklungsaufwendungen, verzögerte Markteinführungen und ausgeschöpfte Kreditlinien haben laut AKV die Liquiditätssituation verschärft. Verhandlungen mit internationalen Investoren blieben ohne Abschluss, sodass der laufende Betrieb nicht mehr finanzierbar war. Teilweise hatten bereits Gläubiger Insolvenzanträge gestellt, bevor die Unternehmen selbst Zahlungsunfähigkeit einräumten.
Verbindlichkeiten
Die Gesamtverbindlichkeiten – ohne konzerninterne Schulden – belaufen sich auf rund 9,58 Millionen Euro. Die Passiva verteilen sich auf rund 4,8 Millionen Euro bei der TDE Digital GmbH, etwa 4,2 Millionen Euro bei der TDE Thonhauser Data Engineering GmbH und rund 580.000 Euro bei der TDE Energy GmbH. Die Bewertung der Aktiva steht noch aus; die Firmen verfügen über zahlreiche Patente.
Die Zukunft
Während die TDE Energy GmbH geschlossen werden soll, planen die beiden anderen Gesellschaften eine Fortführung. Fortführungskautionen von dritter Seite sollen hinterlegt werden. Die TDE Digital GmbH will künftig wieder als reine Holding agieren und den operativen Bereich einstellen oder auslagern. Die Sanierungspläne sehen vorerst das gesetzliche Mindestangebot von 20 Prozent für Gläubiger innerhalb von zwei Jahren vor.
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