Millionenpleite eines Erdöltechnologie-Konzerns

Die in der internationalen Erdölbranche tätige TDE-Gruppe mit Sitz in Leoben ist in eine ernste wirtschaftliche Schieflage geraten. Drei Tochtergesellschaften haben laut AKV beim Landesgericht Leoben Insolvenz angemeldet. Zwei Unternehmen beantragten ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, eines ein Konkursverfahren.

Konkret betrifft es die TDE Digital GmbH und die TDE Thonhauser Data Engineering GmbH, die jeweils ein Sanierungsverfahren anstreben, sowie die TDE Energy GmbH, die Konkurs beantragt hat. Zusammen beschäftigen die drei Unternehmen am Standort Leoben 54 Mitarbeiter.

Die österreichischen Gesellschaften sind Teil eines komplexen Konzerngeflechts mit Sitz in Abu Dhabi. Die Muttergesellschaft TDE Group Ltd hält Beteiligungen an mehreren internationalen Tochterfirmen. Die insolvente TDE Digital GmbH ist wiederum Eigentümerin der ebenfalls insolventen TDE Thonhauser Data Engineering GmbH. Die TDE Energy GmbH gehört der TDE Energy Ltd. Geschäftsführerin aller drei Firmen ist DI Bouchra Lamik-Thonhauser.