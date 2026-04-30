Fashion Outlet Parndorf: Bauteil Beta-Eigentümerin insolvent
Die FOP Immobilienbesitz beta GmbH mit Sitz in Parndorf (Burgenland) hat laut KSV1870, AKV und Creditreform am Landesgericht Eisenstadt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das Unternehmen, Eigentümer des Bauteils „Beta“ im Fashion Outlet Parndorf, hat seine Zahlungen eingestellt. Laut Kreditschutzverband KSV1870 dürfte die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zeitnah erfolgen.
Die Gesellschaft ist ausschließlich auf die Vermietung ihres Bauteils spezialisiert und beschäftigt keine Mitarbeiter.
Hintergrund und Ursachen
Das Fashion Outlet Parndorf besteht aus drei Bauteilen – Alpha, Beta und Gamma. Der Bauteil Beta ist derzeit zu 71 Prozent vermietet. Die Betreiber sehen die Insolvenzursachen vor allem in einem schwierigen Marktumfeld: Leerstände, schleppende Vermietung leerstehender Flächen und eine problematische Projektsituation hätten zu einem Liquiditätsengpass geführt. Verhandlungen mit besicherten Gläubigern scheiterten.
Schulden
Die Passiva belaufen sich laut Unternehmensangaben auf rund 68 Millionen Euro, wovon etwa 29 Millionen Euro auf die finanzierende Bank entfallen.
Fortführung geplant
Trotz der finanziellen Schieflage will die Gesellschaft den Betrieb fortführen. Geplant ist die Weiterführung des bereits eingeleiteten Verkaufsprozesses in Abstimmung mit den grundbücherlich besicherten Gläubigern. Die laufenden Kosten sollen durch die Mieteinnahmen gedeckt sein.
Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent angeboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme. „Ob diese Quote angemessen und erfüllbar ist, wird der Insolvenzverwalter prüfen“, betont Peter Stromberger vom KSV1870.
Der Fall könnte für den burgenländischen Immobilienmarkt ein Signal sein, wie empfindlich Outlet- und Retail-Immobilien auf schwache Vermietungsquoten und Marktveränderungen reagieren.
Kommentare