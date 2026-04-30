Fashion Outlet Parndorf: Bauteil Beta-Eigentümerin insolvent

Die FOP Immobilienbesitz beta GmbH mit Sitz in Parndorf (Burgenland) hat laut KSV1870, AKV und Creditreform am Landesgericht Eisenstadt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das Unternehmen, Eigentümer des Bauteils „Beta“ im Fashion Outlet Parndorf, hat seine Zahlungen eingestellt. Laut Kreditschutzverband KSV1870 dürfte die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zeitnah erfolgen. Die Gesellschaft ist ausschließlich auf die Vermietung ihres Bauteils spezialisiert und beschäftigt keine Mitarbeiter.

Hintergrund und Ursachen Das Fashion Outlet Parndorf besteht aus drei Bauteilen – Alpha, Beta und Gamma. Der Bauteil Beta ist derzeit zu 71 Prozent vermietet. Die Betreiber sehen die Insolvenzursachen vor allem in einem schwierigen Marktumfeld: Leerstände, schleppende Vermietung leerstehender Flächen und eine problematische Projektsituation hätten zu einem Liquiditätsengpass geführt. Verhandlungen mit besicherten Gläubigern scheiterten.

Schulden Die Passiva belaufen sich laut Unternehmensangaben auf rund 68 Millionen Euro, wovon etwa 29 Millionen Euro auf die finanzierende Bank entfallen.