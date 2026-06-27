Millionenpleite eines bekannten Startups fürs Energiesparen

„Das Unternehmen hatte sich auf sogenannte Plug-in-Batteriespeichersysteme (BESS) spezialisiert – Geräte, die überschüssigen Strom aus Photovoltaikanlagen speichern und bei Bedarf wieder abgeben. Die Besonderheit: EET entwickelte eine patentierte „Virtual Meter"-Technologie. Dabei handelt es sich um ein intelligentes Messsystem, das ohne zusätzliche Hardware den Stromverbrauch eines gesamten Haushalts in Echtzeit erfassen kann“, heißt es aus dem KSV1870. „Der Virtual Meter nutzt künstliche Intelligenz, um aus den Daten der Batterie den Gesamtstromverbrauch zu berechnen – und das innerhalb einer Sekunde. Normalerweise wären dafür separate Messgeräte oder Smart Meter nötig. Die Technologie sollte es Haushalten ermöglichen, ihren Eigenverbrauch von Solarstrom zu optimieren und Kosten zu senken.“

Die EET – Efficient Energy Technology GmbH mit Sitz in Graz hat laut KSV1870 am 26. Juni ein Konkursverfahren am Landesgericht Graz beantragt. Das 2017 gegründete Unternehmen beschäftigte zuletzt 22 Mitarbeiter und vertrieb Batterie-Energiespeichersysteme für Privathaushalte.

Geschäftsführer des Unternehmens ist Mark Reijerkerk. Zu den Gesellschaftern zählen unter anderem der norwegische Energiekonzern Statkraft Ventures AS, der Junction Growth Investors Fund aus Belgien, DI Dr. Christoph Grimmer und DI Stephan Weinberger.