Millionenpleite eines bekannten Ökokraftwerk-Betreibers

„Das Geschäftsmodell der reinen Energieproduktion durch Biomasse ist durch die aktuellen Regelungen in der Ökostromvergütung (Biomassegrundsatzgesetz) allein nicht mehr tragfähig“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Die G11 Unternehmensverbund AG hat diese Entwicklung schon früh erkannt und in den letzten Jahren intensiv an der Realisierung eines Firmenverbundkonzeptes gearbeitet, dass einerseits die Effizienz des Biomassekraftwerkes steigert und andererseits die am Standort vorhandenen Ressourcen und anfallenden Reststoffe untereinander nutzt und so den Anforderungen der nachhaltigen Produktion gerecht wird. Hierzu wurde das Betriebsareal am Standort in Gmünd (NÖ) um 14 ha erweitert.“

Über das Vermögen der G11 Unternehmensverbund AG mit Sitz in Gmünd wurde heute, Dienstag, aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Krems eröffnet. Das bestätigt Venka Stojnic von Creditreform dem KURIER. 2024 wurde 15 Mitarbeiter beschäftigt.