Dem Burgenland droht eine Traditionsbäckerei abhanden zu kommen. Wie der Kreditschutzverband 1870 am Montag bekannt gab rutschte die Ferry Kaiser GmbH in die Pleite. Der Familienbetrieb betreibt aktuell drei Bäckereien (in Bad Sauerbrunn , Mattersburg und Neudörfl sowie zwei Konditoreien und einen Heurigen.

Grund für die Insolvenz sollen Umsatzeinbrüche, hohe Energiekosten und eine Produktionskapazitätsverminderung sein. Die Forderungen der Gläubiger belaufen sich auf rund 300.000 Euro. Insgesamt sind 27 Dienstnehmer betroffen.

Sanierungsplan wird geprüft

Über das Unternehmen wurde bereits 2014 ein Sanierungsverfahren eröffnet, auch dieses Mal soll der Betrieb weitergeführt werden. Der Sanierungsplan sieht eine Quote von 20 Prozent innerhalb von 2 Jahren vor. Dies wird vom KSV1870 nun geprüft.