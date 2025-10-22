Millionenpleite eines bekannten Installateurs

„Seit der Gründung im Jahre 1976 haben wir uns vom kleinen Installateurbetrieb zum überregionalen Experten für Bäder, Heizungs-, Lüftungs- und Solarsysteme entwickelt. Wir sind bekannt dafür, bei der Planung und Umsetzung außergewöhnlicher Bäder, bei der Konzeption und Verwirklichung von Heizungs- und Klimalösungen mit erneuerbarer Energie und bei vielen weiteren Haustechnikfragen Maßstäbe zu setzen“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Unter der Leitung von David Schwaiger agiert ein Team von rund 20 Fachleuten. Aktuell engagieren sich drei Generationen der Familie Schwaiger – mit Davids Frau Albina, Tochter Lucia, Sohn Maximilian und Senior-Chef Josef Schwaiger – mit Begeisterung und Engagement im Familienunternehmen. Unser guter Ruf reicht weit über die Grenzen des Pinzgaus hinaus.“

Über das Vermögen der Schwaiger Bad & Energie GmbH & Co KG und der Schwaiger Bad & Energie GmbH wurde am Mittwoch am Landesgericht Salzburg aufgrund von Eigenanträgen Konkursverfahren eröffnet. Das bestätigt der Gläubigerschutzverband Creditreform dem KURIER. 17 Dienstnehmer und 44 Gläubiger sind betroffen.