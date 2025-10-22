Millionenpleite eines bekannten Anlagenbauers

„Ob Rohrleitungs- oder Anlagenbau: Wir verstehen uns als Allrounder, weshalb wir für unsere Kunden ein breit gefächertes und servicestarkes Leistungsangebot bereithalten. Dazu zählen auch die Optimierung von Anlagen oder die Gebäudetechnik. Wir achten bei jedem Schritt auf die Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards. Somit können wir sicherstellen, dass bei jedem Projekt, das wir für unsere Kunden umsetzen, langlebige Ergebnisse erzielt werden können, die auch in puncto Funktionalität überzeugen“, heißt es auf der Firmen-Homepage.

Über die NAB GmbH, FN 474244v, die früher unter Neusiedler Anlagenbau GmbH, H.M.I Neusiedler Anlagenbau GmbH und HMI GmbH firmierte, mit Sitz in Weiden am See, Burgenland, wurde heute ein Konkursverfahren am Landesgericht Eisenstadt eröffnet. Das bestätigt Karl Quendler von Creditreform dem KURIER. 73 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

Laut AKV gehört das Unternehmen der Otto Wüger Holding GmbH und Otto Wüger. Auch die Schwestergesellschaft HOW GmbH, vormals Haustechnik Wüger GmbH, ist insolvent.