Millionenpleite eines bekannten Alpen-Hotels

„Willkommen im TRIFORÊT alpin.resort im Weltcup-Skigebiet Hinterstoder – Ihrem Rückzugsort inmitten der atemberaubenden Berglandschaft Oberösterreichs. Privatsphäre auf höchstem Niveau und zugleich absolute Weite erleben – weg von den Zwängen des Alltags, hinein in die pure, sanfte Freiheit. Genießen Sie erstklassige Unterkünfte, kulinarische Höhepunkte und ein umfangreiches Wellnessangebot. Entdecken Sie das Beste an der Region Pyhrn-Priel. „Umgeben von majestätischer Natur schenken unsere Bergchalets und Appartements Ihnen großzügigen Raum für persönliche Glücksmomente und Freude. Ganz gleich, ob Sie zu zweit, als Familie oder in einer Gruppe anreisen, jeder findet hier seinen individuellen Rückzugsort. Gemeinsam haben alle Chalets und Appartements eine exklusive Ausstattung und ein außergewöhnliches Komfortniveau, die Sie während Ihres gesamten Aufenthaltes genießen werden.“

Die Rede ist von der TRIFORET Alpinresort GmbH (FN 581050k). Über ihr Vermögen wurde am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. 44 Mitarbeiter sind betroffen.

„Die Schuldnerin ist Teil der Alpin Family Gruppe, welche an einigen Standorten in Österreich Hotelbetriebe führt – unter anderem das Hotel TRIFORET in Hinterstoder. Dieses Hotel wird von der Schuldnerin als Betreibergesellschaft gemeinsam mit der Alpin Family GmbH betrieben. Über die Alpin Family GmbH wurde bereits am 30. April 2025 am Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren eröffnet“, so der AKV. „Die Geschäftsanschrift der Schuldnerin befindet sich zwar in Hinterstoder 10, 4573 Hinterstoder, da jedoch die kaufmännischen und finanziellen Entscheidungen in der Zentrale in Wien getroffen werden, wurde sowohl das gegenständliche Verfahren als auch jenes der Alpin Family GmbH am Handelsgericht Wien eröffnet.“