Millionenpleite eines ambitionierten Bauträgers

"Im Zuge der Umsetzung des Projektes kam es zu massiven Auseinandersetzungen mit der Teilgeneralunternehmerin. Laut Insolvenzantrag sei es zu schwerwiegenden technischen Mängeln gekommen und habe dies bei den bereits übergebenen bzw. verkauften Objekten zu erheblichen Verzögerungen bei der Auszahlung der Kaufpreisraten sowie zur Unterbrechung des Verwertungsprozesses", zitiert der AKV aus dem Konkursantrag.

Und weiters heißt es: "Die Störungen des Bauablaufes hätten, nachdem die Bauarbeiten durch die Teilgeneralunternehmerin zunächst vorläufig und zuletzt endgültig eingestellt wurden und man sich letztlich dazu veranlasst sah, den Rücktritt vom Bauvertrag zu erklären, die Umsetzung von Ersatzvornahmen, die Geltendmachung von Versicherungsansprüchen sowie Ansprüchen gegen die Teilgeneralunternehmerin erforderlich gemacht. Letzteres führte schließlich zu einem Prozess vor dem Landesgericht Klagenfurt, in welchem das Unternehmen von der Teilgeneralunternehmerin wegen des ausstehenden Werklohnes in Anspruch genommen wird. Dieses Verfahren ist aufgrund der Insolvenzeröffnung unterbrochen."