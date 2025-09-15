Bittere Pleite eines Shoppingkanals auf TikTok und Instagram

„Tolle Angebote, attraktive Preise und unterhaltsamer Shoppingspaß! In täglichen Live-Shows auf Facebook, Instagram und TikTok kannst Du bei mir Mode, Accessoires, Kosmetik und Schmuck von einer Vielzahl bekannter Marken kaufen. Alle Käufe einer Woche werden sonntags in einer Rechnung zusammengefasst und Dir per Mail übermittelt. Die Einkäufe erhältst Du nach der Bezahlung bequem nachhause geliefert“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Bei Fürstlich Shoppen tauche ein in eine Welt voller Schönheit, Eleganz und Stil. Entdecke die neuesten Trends in Mode, Accessoires, Kosmetik und Schmuck und lass dich von unserer Live Shopping Erfahrung verzaubern. Wir bieten dir eine einzigartige Auswahl an Produkten, die deinen Stil perfekt ergänzen.“

Über das Vermögen der Fürstlich Shoppen GmbH & Co KG mit Sitz in Eberndorf, Kärnten, wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. 16 Mitarbeiter sind laut AKV betroffen.