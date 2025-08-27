Bittere Pleite eines bekannten Drei-Hauben-Restaurants

„’s Paul Restaurant ist ein modernes österreichisches Restaurant auf hohem Niveau, welches seinen Gästen eine große Auswahl an heimischen Spezialitäten anbietet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf frischen, hochwertigen Zutaten und Produkten aus der Region“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Mittags finden Sie auf unserer Karte österreichische Klassiker mit modernen und internationalen Einflüssen. Mit frischen Fischen aus dem See und Fleisch- und Wurstwaren von regionalen Bauern zaubern wir immer wieder ansprechende Gerichte für Fleisch- und Fischliebhaber. Aus saisonalen Bio-Obst- und Gemüse kreieren wir stetig neue Highlights für unsere vegetarischen Gäste."

Und weiters heißt es. „Abends konzentrieren wir uns auf unser mehrgängiges Gourmetmenü, welches wir nach Möglichkeit alle zwei Monate komplett neugestalten. Bei unserem Menü haben unsere Gäste die Wahl, ob sie sich mit 4 bis 6 Gängen verwöhnen lassen wollen.“

Die Rede ist von der `s Paul Restaurant GmbH mit Sitz in Mitterndorf 23 in Traunkirchen am Traunsee, OÖ. Sie hat laut Creditreform ein Konkursverfahren beim Landesgericht Wels beantragt. Alleingesellschafter ist der Drei-Hauben-Koch Paul Wieder. Fünf Mitarbeiter und eine Praktikantin sind vom Konkurs betroffen.