Millionenpleite einer bekannten Snack-Automaten-Firma

„Weil jedes Unternehmen anders isst! Wir haben mit GREAT ein innovatives, modulares Versorgungskonzept entwickelt. So können wir zu 100% die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter erfüllen. Denn wir kümmern uns um den Mittagsschmauser, die Naschkatze und den Koffeinhengst. So ist jeder immer gut versorgt“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Wir vereinen die Kompetenzen aus Automatenverpflegung, Kantinenbetrieb und regionalen Frische-Produkten. Dies stellt sicher, dass Mitarbeiter immer unkompliziert Drinks, Kaffee-Spezialitäten und Snacks direkt bei der Arbeit genießen können.“

Die Rede ist von der Weilhartner Snack GmbH mit Sitz in Dorf an der Pram, OÖ. Sie hat am Landesgericht Ried im Innkreis einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigt Creditreform dem KURIER. 55 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.