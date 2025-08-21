Bittere Millionenpleite eines schmucken See-Resorts

„Unsere TinyHouses sind minimalistisch gestaltet und bieten Platz für deinen individuellen Charakter. Ideal für Freiheitssuchende, Verliebte, Me-Time oder Freundeskreise. Das duftende Holz sorgt für ein angenehmes Raumklima und fügt sich sanft in die umliegende Natur ein“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Wir setzen auf lokale Kooperationen, um dir ein echtes Eintauchen in die Region zu ermöglichen. Die ehrlichen Lebensmittel der Bäuerinnen und Bauern aus der Umgebung findest du in unserer Greisslerei. Oder du besuchst die Locals direkt, um zu sehen wie bei Bio-Bäuerin Eva die Artischocken wachsen, wie viel Innovationskraft in der Privatbrauerei Trumer steckt, oder auf welche Köder die Mattseer Fischer setzen.“

Die Rede ist von der BoutiqueHomes GmbH mit Sitz in Mattsee. Sie betreibt unter der Bezeichnung „Das Seehäuser“ ein Resort mit Tiny Houses am Mattsee. Laut KSV1870 und AKV wurde über die GmbH am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet.

„Aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen Gläubigerantrag handelt, liegen uns derzeit keine näheren Informationen zu den Ursachen der Insolvenz vor. Die genauen Hintergründe sind im weiteren Verlauf des Konkursverfahrens zu klären“, so der AKV.

Der KURIER konnte den Geschäftsführer nicht erreichen, er sei erst nächste Woche wieder da, sagte eine Mitarbeiterin am Telefon.