Millionenpleite eines ambitionierten Anlagenbauers

„Unsere Philosophie ist es, Anlagen mit bestmöglicher wirtschaftlicher Effizienz und neuester Umwelttechnologie zu realisieren. Von der Konzepterstellung über Planung und Behördenabhandlung bis hin zur Lieferung, Montage und Produktionsbegleitung bieten wir ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes System aus innovativen und leistungsstarken Anlagen“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Unsere Stärke liegt in der qualitativ hochwertigen Bauweise einer Lackierkabine, Lacktrockner oder der verschiedenen Prozesszonen inklusive dem Vorbereitungsbereich in Bezugnahme auf den Lackschliff mit deren Schleifstaubabsaugung und der dazugehörigen Prozesszone in Form einer Schleifkabine sowie modernste Prozesstechnik in kompletten Lackieranlagen mit Vorbehandlung und Fördertechnik.“

Und weiters heißt es: „Rund um das Thema ‚Oberfläche‘ in der Prozessrealisierung ist auch die Behördenabhandlung und für unsere besonders entwickelten Energierückgewinnungssysteme auch die Betreuung der Umweltförderungsabhandlungen.“

Laut AKV wurde über das Vermögen der beta-systeme GmbH, FN 176314k, mit Sitz in Wels, beim Landesgericht Wels die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt. „Das Unternehmen wird von Geschäftsführer und Alleingesellschafter Manfred Bründl geführt und ist im Bereich Planung, Vertrieb und Realisierung von Lackieranlagen für Industrie- und Gewerbekunden tätig“, so der AKV. Von der Insolvenz sind insgesamt 83 Gläubiger sowie 9 Dienstnehmer betroffen.