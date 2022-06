Millionenpleite einer Burger-Restaurantkette: 130 Jobs betroffen

"Durch die im Rahmen der COVID-19 Ma√ünahmen verordneten Gastronomieschlie√üungen sei es bei der Antragstellerin in den vergangenen Jahren zu Umsatzeinbu√üen von bis zu 75 Prozent gekommen. Hinzu komme, dass es aufgrund der Lieferkettenengp√§sse Steigerungen bei den Einkaufspreisen gegeben habe. Auch die Erh√∂hung der Energiepreise sei ein weiterer Grund f√ľr die wirtschaftlichen Probleme", hei√üt es in einer Aussendung des Gl√§ubigerschutzverbands AKV. "Der Antragstellerin sei es nicht m√∂glich gewesen, diese Preiserh√∂hungen zur G√§nze an die KundInnen weiterzugeben, um keinen weiteren R√ľckgang bei den G√§stetransaktionen zu riskieren. Auch die Zur√ľckhaltung der KundInnen aufgrund des Kaufkraftverlustes infolge der Inflation habe ihren Teil dazu beigetragen, teilweise seien die Restauranttransaktionen um bis zu 30 Prozent zur√ľckgegangen."

Und weiter hei√üt es: "Die Antragstellerin habe weitere Expansionen durch FranchisepartnerInnen geplant gehabt, eine Umsetzung unterblieb jedoch, da keine FranchisepartnerInnen gefunden werden konnten, die bereit waren, das Risiko einer Investition im Gastronomiebereich in der aktuellen Situation zu √ľbernehmen. Auch die Lage der Filialen, die sich im Wesentlichen auf Standorte in Einkaufszentren und Innenst√§dten konzentriert, sei miturs√§chlich, da sich Einkaufszentren derzeit angesichts der aktuellen Einkommensschw√§che und Kaufkraftverluste schlecht entwickeln w√ľrden."