Millionenpleite einer bekannten Firma für Beleuchtungen

"Das Unternehmen wurde im Jahr 2003 gegründet und ist ein etabliertes internationales Leuchtenhandelsunternehmen, dessen wesentlicher Unternehmensgegenstand die Entwicklung, das Design, die Qualitätskontrolle, der Import und Vertrieb von Beleuchtungskörpern aus asiatischen und teilweise europäischen Produktionsstätten, ist", heißt es zu dieser Pleite von Creditreform."Über das Vermögen des Unternehmens wurde bereits im Jahr 2018 ein Sanierungsverfahren eröffnet, welches mit der Annahme eines Sanierungsplans mit einer 33-Prozent-Quote endete. Es konnte lediglich die erste Rate in Höhe von zehn Prozent bezahlt werden, da die eingeleiteten Reorganisationsmaßnahmen nicht die entsprechende Wirkung zeigten. So kam zum Beispiel der angedachte Verkauf der Betriebsliegenschaft nicht zustande, entsprachen die Sonderverkaufsaktionen nicht den Erwartungen und ist der deutsche Kernmarkt beinahe völlig zusammengebrochen."Die Beleuchtungskörper werden in Velden, Kärnten, entwickelt und in China von Partnern hergestellt.

Über das Vermögen der Firma ESTO LIGHTING GmbH wurde heute laut Creditreform am Landesgericht Klagenfurt aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Rund 135 Gläubiger und 24 Arbeitnehmer sind betroffen. Die Löhne und Gehälter für Juli wurden nicht bezahlt. Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Ferdinand John Lanker bestellt.