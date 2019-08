Millionenpleite eines namhaften Automobilindustrie-Zulieferers

Am Wochenende hat sich diese großpleite bereits angekündigt, jetzt ist es fix: Die Gruber & Kaja High Tech Metals GmbH, ein Tochterunternehmen der Fa. HTI High Tech Industries AG, hat Insolvenz angemeldet. Das besttäigen die Gläubigerschutzverbände Creditreform und KSV1870 dem KURIER. 201 Mitarbeite sind betroffen. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan angeboten.



Das Unternehmen erzeugt Druckgusskomponenten aus Aluminium für die Automobilbranche. Laut dem Insolvenzantrag erfolgten durch Restrukturierungsmaßnahmen im „HTI-Konzern“Einstiege internationaler Gesellschaften als Aktionäre auf HTI-Ebene. Anfang 2018 wurdem man die Geschäftsfelder des Konzerns bereinigt, alle nicht den Aluminium-Druckguss betreffenden Teilbereiche wie insbesondere der „Kunststoff-Spritzguss“ wurden abgegeben. Die HTI-Gruppe fokusierte sich sich nur noch auf den Aluminiumdruckguss.

"In den vergangenen Jahren habe man sämtliche Produktionsabläufe modernisiert, durch die „Auslagerung“ des Eigentums an den Maschinen und deren nachfolgendes Leasing konnte das dadurch zugeführte Kapital dazu verwendet werden, unter anderem in neue Produktionsstraßen zu investieren", heißt es weiter. Modernisierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen hätten nunmehr erste Erfolge gezeigt, wären jedoch weitere, finanzintensive Schritte nötig."

Aufgrund ungelöster Altlasten, des erhöhten Investitionsbedarfes, des Auftragsrückganges durch die sogenannte „Dieselkrise“, kann das Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen.