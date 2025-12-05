Millionenpleite einer ambitionierten Baufirma

"Ein eigenes Zuhause. Kaum etwas besitzt so viel Bedeutung in Ihrem Leben. Wir sind Ihr Bauunternehmen aus Vorarlberg, für Immobilien, Hochbau, Sanierung, Umbau, Ein- und Mehrfamilienhäuser. Und wir achten auf Vieles: Lernen Sie uns und den H-Effekt kennen", heißt es auf der Firmen-Homepage.

Der AKV hat bestätigt, dass über das Vermögen der Haberl Baugesellschaft m.b.H. (FN 67924p) mit Sitz in Lustenau ein Konkursverfahren eröffnet wurde. Die Baugesellschaft beschäftigt derzeit 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Löhne seien bis einschließlich November ausbezahlt worden.