Millionenpleite einer ambitionierten Baufirma
"Ein eigenes Zuhause. Kaum etwas besitzt so viel Bedeutung in Ihrem Leben. Wir sind Ihr Bauunternehmen aus Vorarlberg, für Immobilien, Hochbau, Sanierung, Umbau, Ein- und Mehrfamilienhäuser. Und wir achten auf Vieles: Lernen Sie uns und den H-Effekt kennen", heißt es auf der Firmen-Homepage.
Der AKV hat bestätigt, dass über das Vermögen der Haberl Baugesellschaft m.b.H. (FN 67924p) mit Sitz in Lustenau ein Konkursverfahren eröffnet wurde. Die Baugesellschaft beschäftigt derzeit 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Löhne seien bis einschließlich November ausbezahlt worden.
Großprojekt und ausbleibende Zahlungen führten in die Krise
Das Traditionsunternehmen, das seit rund 33 Jahren im Hoch- und Tiefbau tätig ist, geriet aufgrund erheblicher finanzieller Schwierigkeiten in die Insolvenz. Als Hauptursachen für den wirtschaftlichen Absturz nennt das Unternehmen Probleme bei einem Großprojekt sowie das Ausbleiben von Kundenzahlungen. Zusätzlich seien zwei laufende Investorengespräche, die eine finanzielle Rettung ermöglichen sollten, endgültig gescheitert.
Hohe Schulden – vor allem bei Banken
Laut den im Zuge des Verfahrens vorgelegten Unterlagen verfügt die Haberl Baugesellschaft über Aktiva von rund 1,6 Millionen Euro. Außerdem hält das Unternehmen neun Liegenschaften im Eigentum. Dem gegenüber stehen allerdings Verbindlichkeiten in erheblicher Höhe: Insgesamt 15 Gläubiger haben Forderungen von etwa 18,8 Millionen Euro angemeldet, wovon rund 18 Millionen auf Bankkredite entfallen.
Ungewisse Zukunft
Ob der Betrieb fortgeführt werden kann, ist derzeit offen. Ein Antrag auf Entschuldung wurde bisher nicht eingebracht, so der AKV. Die weitere Entwicklung hängt nun von der Prüfung der Vermögenslage und den Entscheidungen des Insolvenzverwalters ab.
Zum Masseverwalter wurde laut KSV1870 Anwalt Gerhard Müller, 6890 Lustenau, bestellt. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 19. Februar 2026 am LG Feldkirch statt.
