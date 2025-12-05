Insolventer Tankstellenbetreiber Stiglechner hat 188 Millionen Euro Schulden

Die Firmen Julius Stiglechner GmbH und Stiglechner Tankstellen GmbH haben heute, Freitag, beim Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das bestätigt der Österreichische Verband Creditreform dem KURIER. 573 Mitarbeiter sind von den beiden Pleiten betroffen. Die Stiglechner-Gruppe ist ein seit 102 Jahren bestehendes Familienunternehmen und umfasst den Betrieb von Tankstellen der Marken bp, Shell, Eni und IG sowie die Abwicklung des Tankkartenprodukts „IQ Card“. "Julius Stiglechner GmbH fungiert als Konzernobergesellschaft der Stiglechner-Gruppe und verfügt auch über zahlreiche Beteiligungen. Die Stiglechner Tankstellen GmbH ist in der operativen Führung von Tankstellen, Shops, Gastronomiebetrieben und Waschstraßen sowie im Verkauf von Treibstoffen tätig, hält jedoch keine Beteiligungnen", heißt es weiters.

Insolvenzursachen "Die wesentlichsten Ursachen für die nun vorliegende Liquiditätskrise der Stiglechner-Gruppe waren einerseits negative Veränderungen der zu erzielenden Margen aus dem Treibstoffverkauf aufgrund der Entwicklung des Ölpreises seit dem (infolge des Ukraine-Kriegs) Rekordjahr 2022 und andererseits die aufgrund des Zinsanstiegs der letzten Jahre gestiegenen Finanzierungskosten", heißt es in den Insolvenzanträgen. Und weiters heißt es: Aufgrund der sich erstmals im Geschäftsjahr 2023 abzeichnenden Verlustsituation wurde im März 2O24 mit den finanzierenden Banken ein Restrukturierungsprozess eingeleitet. Hierzu ist auszuführen, dass aufgrund der bilateral gewährten Finanzierungslinien von siebzehn unterschiedlichen Finanzinstituten im Ausmaß von rund EUR 110 Mio., welche jeweils bilateral mit den im Eigentum stehenden Liegenschaften besichert wurden, eine komplexe Finanzierungssituation bestand. Auf Grundlage einer zwischen den finanzierenden Banken einerseits und den Stiglechner-Gruppengesellschaften andererseits abgeschlossenen wurde eine umfassende wirtschaftliche Reorgonisation der Stiglechner-Gruppe vorangetrieben. lnsbesondere wurden gezielt Tankstellen (und sonstige Liegenschaften) verkauft, geschlossen oder durch Umstellung des Betriebs ouf Tankautomaten operativ profitabler gestaltet, sowie eine Vereinfachung der Konzernstruktur durch die lntegration der Serviceleistungen aus den (innerhalb der Stiglechner-Gruppe bestehenden bzw. zwischenzeitig liquidierten/verschmolzenen) Servicegesellschaften weitgehend umgesetzt."

Die Schulden Die Passiva betragen bei der Julius Stiglechner GmbH betragen zirka 166 Millionen Euro, davon entfallen rund 46 Millionen Euro auf durch Ab-und Aussonderungsrechte von Gläubigern und bei der Stiglechner Tankstellen GmbH hat rund 22 Millionen Euro Schulden.