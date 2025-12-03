Bittere Gastro-Pleite: Bowl-Kette Wiki Wiki Poke ist insolvent
„Poke Bowls sind frisch, gesund und vielfältig. Wähle aus unseren Favoriten oder stell dir deine eigene Poke Bowl zusammen. Erlebe den Genuss saisonal auch als wärmende Poke Soup!“, heißt es auf der Homepage. „Du planst einen Team-Lunch, eine Firmenfeier oder eine Geburtstagsparty? Wir liefern bereits ab 10 Bowls und wenn’s sein muss auch am nächsten Tag. Schick uns einfach deine Anfrage und wir melden uns bei dir!“
Über das Vermögen der Poke Flow GmbH, FN 494853a, mit Sitz in Wien ist heute, Mittwoch, am Handelsgericht in Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Das bestätigt Günther Moser vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER. 46 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Die Schuldnerin betreibt an 8 Standorten in Österreich System Restaurants unter der Marke „Wiki Wiki Poke“.
Die Insolvenzursachen
"Insolvenzursächlich waren ein gestiegener Personal u. Mietaufwand, schwankende Gästezahlen (Konkurrenz, Saisonzeiten), die Entwicklung der Rohstoffpreise (Fisch, Obst, Superfoods) sowie ein teilweise ineffizientes Filialmanagement. Der Gastrobranche haben die Krisen der letzten Jahre einfach massiv zugesetzt, da ist es schwierig ausgeglichen zu bilanzieren. Ein gutes und verlässliches Personal zu bekommen ist heutzutage eine richtige „Challenge“, teilt Creditreform mit. "Wegen der hohen Schuldenlast war die Insolvenzantragstellung dann alternativlos."
Die Schulden
Die Verbindlichkeiten betragen 470.000 Euro.
Die Zukunft
"Die Sanierungsfähigkeit scheint gegeben, da die Marke „Wiki Wiki Poke“ gut etabliert ist und gute Umsatzzahlen prognostiziert werden", heißt es weiters. "Ohne weitreichende Restrukturierungsmaßnahmen wird die Sanierung allerdings nicht gelingen. Es sind u.a. die Filial- und Produktionsstruktur neu aufzustellen und Kosten massiv zu reduzieren."
Den Gläubigern werden laut AKV 20 Prozent Quote geboten.
