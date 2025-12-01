Millionenpleite einer ambitionierten Kunstschmiede

Massive Umsatzeinbrüche, insbesondere in der Kunstgießerei, nachdem vor allem Auftragsvergaben durch die öffentliche Hand nahezu weggefallen seien. Dazu kommen noch die allgemeinen Steigerungen bei den Personal- und Energiekosten. Das sind die Ursachen, die das Unternehmen in den Ruin getrieben haben.

Die Rede ist laut AKV und KSV1870 von der Feiner GmbH mit Stammsitz in 8682 Hönigsberg, Industriepark 8, und der Gießerei in 2620 Wartmannstetten, Gewerbestraße 25. Sie hat ein Konkursverfahren am Landesgericht Leoben beantragt. 17 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.