Bittere Pleite eines ambitionierten Alpen-Gasthofes

„Taucht ein in die Welt der regionalen, bodenständigen Küche mit einem Hauch von Kreativität und Innovation. Bei uns wird Gastfreundschaft großgeschrieben, und das spiegelt sich nicht nur in unserer Atmosphäre wider, sondern auch auf euren Tellern“, heißt es auf der Homepage. „Gastgeber Familie Singer-Schuster und das Walserkreuz-Team freuen sich darauf, euch in gemütlich-lockerer Atmosphäre zu begrüßen. Unser Ziel ist es, euch nicht nur die Klassiker der österreichischen Küche zu servieren, sondern auch neue Kreationen der vegetarischen und veganen Küche anzubieten. Ja, vegan können wir auch – und das mit Begeisterung! Wir lieben es, kreativ zu sein und Altbewährtes neu zu interpretieren. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Verwendung frischer und hochwertiger Produkte, die größtenteils von unseren regionalen Partnern stammen. Denn Qualität schmeckt man – in jedem einzelnen Bissen.“

Die Rede ist von der „Gasthof Kreuz“ Schuster GmbH mit Sitz am Gerbeweg 1 in Hirschegg im Kleinwalsertal. Über ihr Vermögen wurde ein Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Fünf Mitarbeiter sind laut KSV1870 vom Konkurs betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt rund 150.000 Euro.

„Derzeit sind wir in Betriebsferien um für die kommende Wintersaison neue Kraft zu tanken. Wir kochen wieder für euch ab dem 18.12.2025. Tischreservierungen für die Wintersaison sind natürlich online bereits jetzt möglich“; heißt es auf der Homepage.