Millionenpleite einer ambitionierten Holzbau-Gruppe

„Bauen im Allgemeinen und der Holzhausbau im Besonderen, bedarf des Vertrauens zwischen den Auftraggebern und der ausführenden Firma. Das gilt auch für den Ausbau und die maßgenaue Einrichtung“, heißt es auf der Firmenhomepage. „Ein gutes Werk gelingt nur im gemeinsamen Konsens. Darauf bauen wir. Über 30 Jahre Erfahrung, die Behauptung auf einem schwierigen Markt und über 1000 zufriedene Kunden bestärken uns in der Arbeit. Die Schober-Gruppe ist ein modernes Unternehmen mit langer Erfahrung. Wir produzieren mit modernsten Maschinen und setzen auf unser fachlich bestens geschultes Team von Fachkräften. Auf dieser Seite wollen wir Ihnen einen kleinen Überblick über die Arbeitsbereiche, die Maschinenausstattung und die Produktionsanlagen geben.“

Die Rede ist von der Schober Holzbau GmbH, FN 310346t, mit Sitz in Friedburg. Über ihr Vermögen wurde laut AKV ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Ried im Innkreis beantragt. 28 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.