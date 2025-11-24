Bittere Pleite der Betreiberin von drei bekannten Hotels

„Wo früher Mehl gestreut wurde, Backöfen geheizt wurden und Brotlaibe über den Ladentisch gewandert sind, gibt es heute Raum und Rahmen für gute Zeiten. Eine Bäckerei. Das war unser Hotel einmal. Manches ist bis heute geblieben“, heißt es auf der Homepage des Hotels Stern in Gmünd. „Wie der Duft von frischem Brot oder die wohlige Wärme in unserer Gaststube. Aber vieles hat sich auch verändert. Denn heute bieten wir unseren Business- und Urlaubsgästen 39 Zimmer. Du bei Uns. Das bedeutet Gastfreundschaft, Genuss und gute Zeiten.“

Die Rede ist von der W4 Hotel&More GmbH (FN 620794 h) mit Sitz in Gmünd. Über ihr Vermögen wurde laut AKV am Landesgericht Krems ein Konkursverfahren eröffnet. 35 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

Das Unternehmen wurde im Februar 2024 gegründet und betreibt das Hotel & Restaurant Stern in Gmünd, das Stadthotel Raabs an der Thaya und das Stadthotel Waidhofen an der Thaya.