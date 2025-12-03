Bittere Pleite eines bekannten Summerstage-Restaurants in Wien

„Der legendäre lateinamerikanische Sonntagsbrunch ist zurück im Pancho – und zwar länger als je zuvor! Jeden Sonntag von 11:00 bis 18:00 Uhr heißt es „BIENVENIDOS“ im Pancho“, heißt es auf der Homepage. „Die Summerstage hat sich in den vergangenen Jahren als schönster Platz für sonnige Tage und laue Abende in Wien etabliert. Das Pancho ist seit 1998 ein fixer Bestandteil davon – wir freuen uns schon auf deinen Besuch!“

Die Rede ist von der Pancho GmbH, FN 461230f, mit Sitz in der Blumauergasse in Wien-Leopoldstadt und an der Summerstage an der Rossauer Lände. Über ihr Vermögen wurde am Handelsgericht in Wien einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung eingebracht. Das bestätigt Günther Moser vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER. Elf Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Die Antragstellerin bietet ihren Gästen im „Pancho“ eine klassische Wirtshausküche mit mexikanisch-südamerikanischen Einschlag an.