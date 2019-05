Ausgepackt: Millionenpleite des bekannten Taschenherstellers Bree

Der bekannte Taschenhersteller Bree hat beim Amtsgericht Hamburg Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Trotz intensiver Bemühungen und einer kompletten Neuaufstellung sei es nicht gelungen, das Geschäft in die schwarzen Zahlen zurückzuführen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Bree hatte im vergangenen Jahr die Firmenzentrale von Hannover nach Hamburg verlegt, die Kollektion verjüngt und die Zahl der Mitarbeiter verringert.

Ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ist eine Variante des Insolvenzrechts, die statt einer Abwicklung auf die Sanierung eines Unternehmens zielt. Wichtigster Unterschied: Die Geschäftsleitung bleibt im Amt, ihr wird allerdings ein sogenannter Sachwalter von außen zur Seite gestellt. Die alte Geschäftsführung behält damit große Teile der Verfügungsgewalt über das Unternehmen. Zugleich ist die Firma aber vor Vollstreckungen und Zwangsmaßnahmen von Gläubigern geschützt.

"Der Geschäftsgegenstand ist laut Creditreform: "Die Entwicklung, der Einkauf sowie der Vertrieb von Taschen und Accessoires im Premiumsegment. Das Sortiment umfasst insbesondere Damen- und Herrentaschen, Business-, Reise- und Freizeitgepäck, Portmonnaies, die im Wesentlichen aus Leder und anderen Materialien hergestellt werden wie z.B. Nylon, Canvas oder Planenmaterial."