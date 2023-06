Millionenenpleite eines bekannten Elektrotechnik-Unternehmens - 169 Jobs betroffen

"Die Gesellschaft hat die Assets aus dem Konkurs der Hitzinger GmbH erworben. Über das Vermögen dieser Gesellschaft wurde am 24.09.2018 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Mit 25.03.2019 wurde der Sanierungsplan zurĂŒckgezogen und das Unternehmen geschlossen und der Verwertung zugefĂŒhrt. Die Dienstnehmer und die Assets sowie Markenrechte und Maschinen wurden von der jetzigen Antragstellerin ĂŒbernommen", so der KSV1870. "Seit Mitte 2019 war die Antragstellerin bemĂŒht den Betrieb in die Gewinnzone zu bringen. Als Herausforderungen stellten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Beginn des Ukraine-Kriegs sowie die massiv gestiegenen Rohstoffpreise dar. Die Preis- und Kostensteigerungen konnten aufgrund lĂ€ngerfristig mit Großkunden abgeschlossener VertrĂ€ge nicht im angefallenen Umfang weitergegeben werden."

Die Rede ist von der Hitzinger Electric Power GmbH mit Sitz in Linz. Sie hat ein Konkursverfahren beantragt. 169 Jobs sind betroffen.

"Das 2009 unter der Firma unter der Firma „WDSM Sportmanagement GmbH" gegrĂŒndete und im Mai 2019 auf den heutigen Firmenwortlaut „Hitzinger Electric Power GmbH" umfirmierte Unternehmen beschĂ€ftigt sich mit der Herstellung und Vertrieb von Generatoren, Aggregaten, Umformern, USV-Anlagen und Flugzeug-Bodenstromversorgungsanlagen", so Creditreform.