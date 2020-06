Milliarden für angeschlagene Bankinstitute

Alter schützt vor Problemen nicht. Das trifft jedenfalls für die italienische Bank Monte dei Paschi zu. Das italienische Institut aus Siena, 1492 gegründet, braucht viel Geld. Problemkredite und jede Menge an italienischen Staatsanleihen, die an Wert verloren haben, brachten die Bank in arge Nöte. Neue Investoren sollen in den nächsten fünf Jahren eine Milliarde Euro bereitstellen. Auf kurze Sicht ist die Bank aber auf die Hilfe des italienischen Staates angewiesen. Sonst wäre es unmöglich, die Vorgaben der europäischen Bankenaufsicht EBA zu erfüllen (siehe kleinen Bericht oben) . Eine Geldspritze von bis zu zwei Milliarden Euro hat der italienische Staat in der Vorwoche der drittgrößten Bank des Landes bereits zugesagt. Zusätzlich wird die Bank Anleihen im Volumen von 1,5 Milliarden Euro auflegen. Diese "Tremonti-Bonds", benannt nach dem früheren italienischen Wirtschaftsminister Giulio Tremonti, können von einem Bankinstitut ausgegeben und vom Staat erworben werden. Innerhalb von drei Jahren will die Bank diese Anleihen nahezu vollständig wieder zurückkaufen können.