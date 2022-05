Michael Höllerer: „Ich vertraue darauf, dass die Politik vorbereitet ist“

Seit Anfang April ist Michael Höllerer Generaldirektor der Raiffeisen-Holding/Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien. Der Jurist stieg 2006 in den Raiffeisen-Sektor ein und verantwortete über die Jahre verschiedene Bereiche in diversen Funktionen. Zuletzt war er Finanzchef in der Raiffeisen Bank International. Im Interview spricht er über den Ukrainekrieg und die Folgen – sowohl auf internationaler wie auf regionaler Ebene.