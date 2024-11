Metro-Chef: "Wenn ein Gastronom schließt, öffnet meist ein anderer"

"Da hat sich das Wachstum stark beschleunigt", sagt Guillon-Verne. Mittlerweile fielen 23 Prozent des Gesamtumsatzes auf Eigenmarken, im reinen Gastronomiebereich sogar mehr als 30 Prozent. Zum Vergleich: Noch vor vier Jahren lag der Anteil am Umsatz bei 13 Prozent.

Eine große Herausforderungen in der Branche sei etwa die Inflation, die die Kunden aus Gastronomie und Hotellerie in den letzten Monaten und Jahren stark getroffen habe. "Wir bemerken eine geringere Kaufkraft", sagt Guillon-Verne, der zuvor Metro Ungarn und Metro Kroatien geleitet hat.

Metro bewirbt die Produkte bei seinen Kunden mit der Zeitersparnis, die sie bringen. So könne sich ein Gastronom, der ein Kilogramm vorgeschälten Knoblauch im Glas kauft, bis zu einer Stunde an Arbeitszeit ersparen.

Auch die hohen Personalkosten und der Fachkräftemangel belasten das Gastgewerbe bereits seit längerem. Deswegen greifen immer mehr Gastronomen zu sogenanntem Convenience-Food. Das sind vorbereitete Lebensmittel zur schnelleren Verarbeitung in der Küche, wie etwa Fertigmischungen für Saucen oder bereits geschältes und geschnittenes Gemüse. Das bemerkt Guillon-Verne auch an steigenden Absatzzahlen in diesem Segment.

Metro beschäftigt in Österreich 2.300 Mitarbeiter . Im Geschäftsjahr 2023/24 lag der Umsatz bei 914 Millionen Euro .

Das Unternehmen betreibt österreichweit 16 Großmärkte und drei Depots , die nur der Zustellung an Gastbetriebe dienen.

Neue Standorte wolle der Geschäftsführer nicht eröffnen., stattdessen will Metro ab 2027 zusätzlich zu „Cash-and-carry“ und der Zustellung auch noch einen Onlineshop anbieten. Der Webshop namens Metro Market funktioniert laut Guillon-Verne bereits erfolgreich in Deutschland, Italien und Frankreich.

Guillon-Verne ist stolz, so das gesamte Bundesgebiet abzudecken, und erzählt, dass im September sogar schwer erreichbare Gastronomiebetriebe in den Alpen von Metro mittels Helikopter beliefert wurden.

Millioneninvestment wegen Einwegpfand

In den bestehenden Filialen sei man gerade dabei, sich auf die Einführung des Einwegpfandes für Getränkeverpackungen ab Jänner 2025 vorzubereiten. So werden dort eigene Rücknahmemaschinen für Großkunden eingebaut, die jeweils bis zu 60 Quadratmeter an Fläche benötigen.

Die Automaten, die optisch an große Waschmaschinen erinnern, können bis zu 100 Flaschen oder Dosen gleichzeitig annehmen und verarbeiten. Sie seien vergleichbar mit kleinen Abfallanlagen und ihre Anschaffung zusammen mit den baulichen Maßnahmen in den Filialen eine Investition in Millionenhöhe, sagt Guillon-Verne.