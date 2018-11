Metaller-KV: "Heißer Herbst" steht kurz bevor

Die Gewerkschaft hat das Drehbuch für die kommenden Tage längst geschrieben: Wenn nach den bis Mittwoch stattfindenden Warnstreiks nicht bald Bewegung in die Kollektivvertragsverhandlungen mit den Arbeitgebervertretern des Fachverbands Metalltechnische Industrie (FMTI) kommt, dann wird es ab Montag richtig ernst, sagt Rainer Wimmer, Chef der Gewerkschaft Pro-Ge/FSG, ohne konkreter zu werden. Aus innersten Kreisen der Gewerkschaft hieß es jedoch zum KURIER: „Dann müssten wir ab Montag die Eskalationsstufe hinaufschrauben und die Kampfmaßnahmen mit unbefristeten Streiks verstärken.“

Der nächste Verhandlungstermin sei bereits am Donnerstag möglich, auch am Wochenende stehe die Gewerkschaft für Gespräche zur Verfügung. „Je schneller, desto besser“, ist das Motto. Der heiße Herbst sei noch nicht ausgebrochen, stehe aber kurz bevor. „Von Säbelrasseln sprechen wir nicht mehr, es ist eher schon ein Glühen“, so der Gewerkschaftsvertreter.

Seit Montag führt die Gewerkschaft ihre „Taktik der Nadelstiche“ durch und führt landesweit in 200 Unternehmen Warnstreiks durch. Diese dauern zwischen einer bis drei Stunden. Bisher betroffen waren die Aufzughersteller Kone, Schindler, Otis und Thyssen. Zu weiteren Arbeitsniederlegungen soll es beim Anlagenbauer Andritz, beim Baumaschinenhersteller Wacker Neuson sowie bei Mahle Filtersysteme in Kärnten kommen. Auch der Spritzgießmaschinenhersteller Engel, der Fensterhersteller Internorm und SKF Kugellager zählen zu den Betroffenen.

Große Kluft

Die Gewerkschaft nimmt sich auch Unternehmen der Verhandler der Arbeitgeberseite zur Brust. So soll es in Betrieben von FMTI-Obmann Christian Knill Warnstreiks geben. Auch Verhandler Veit Schmid-Schmidsfelden soll mit seinem Unternehmen Fertinger nicht ungeschoren davon kommen. Selbiges gilt für den Oberflächenbeschichtungsspezialisten Collini in Wien, Geschäftsführer Johannes Collini war ebenfalls im Verhandlungsteam.

„Das Angebot der Arbeitgeber steht aus unserer Sicht nach wie vor bei zwei Prozent mehr Löhne und Gehälter“, heißt es seitens der Gewerkschaft weiter. Sie fordert eine Erhöhung von fünf Prozent und lässt nicht die von den Arbeitgebern ins Spiel gebrachte gesamtwirtschaftliche Produktivitätssteigerung von 0,7 Prozent gelten, sondern nimmt jene der Branche her, und die ist in den vergangenen zwölf Monaten bei sechs Prozent gelegen.