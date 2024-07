Meta will bei weltgrößtem Brillenhersteller einsteigen

4,5 Milliarden Euro

Milleri zeigte sich über das Interesse erfreut. Meta müsse die Aktien aber an der Börse zusammenkaufen, sagte der Chef des weltgrößten Brillenherstellers. Die Aktien von EssilorLuxottica stiegen am Freitag zeitweise um bis zu 15 Prozent. Der Preis für den Anteil an dem Unternehmen, das zuletzt mit 87 Mrd. Euro bewertet wurde, dürfte damit mehr als 4,5 Mrd. Euro betragen.

Meta und die EssilorLuxottica-Tochter Ray Ban präsentierten zuletzt im vergangenen September eine neue Version ihrer 2021 veröffentlichten smarten Sonnenbrille.

KI an Bord

Sie ist neben Kameras und Lautsprechern auch mit Künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet und kann etwa Gegenstände oder Gebäude erkennen und auch Fragen ihrer Trägerinnen und Träger beantworten. Das Interesse an den Brillen soll laut Milleri groß sein. Sie sei in wenigen Monaten häufiger verkauft worden sein als das Vorgängermodell in zwei Jahren, hieß es zuletzt gegenüber der Financial Times.