Meta untersagt Diskussion strittiger Themen am Arbeitsplatz

In einem internen Forum schreibt Goler dem Bericht zufolge an alle Mitarbeiter, dass das Unternehmen neue Regeln einf├╝hrt, die vorschreiben, was als angemessene Diskussion am Arbeitsplatz gelte. "Wie (Unternehmensgr├╝nder) Mark (Zuckerberg) k├╝rzlich erw├Ąhnte, m├╝ssen wir eine Reihe kultureller Ver├Ąnderungen vornehmen, die uns helfen, unsere Priorit├Ąten zu erf├╝llen", schrieb Goler.

"Kulturelle Ver├Ąnderung"

Dies sei mit dem Nachteil verbunden, dass man nicht mehr jede Art der Meinungs├Ąu├čerung am Arbeitsplatz zulassen werde. "Wir glauben, dass dies f├╝r die langfristige Gesundheit unserer internen Gemeinschaft das Richtige ist."