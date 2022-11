Facebook-Mutterkonzern Meta entlässt 11.000 Mitarbeiter

Allein im vergangenen Quartal verbuchte die Sparte Reality Labs, in der am Metaverse gearbeitet wird, einen operativen Verlust von knapp 3,7 Mrd. Dollar (umgerechnet auch 3,7 Mrd. Euro). Seit Jahresbeginn sammelte sich ein Fehlbetrag von 9,4 Mrd. Dollar an - bei einem Umsatz von 1,4 Mrd. Dollar in dem Bereich. Und Zuckerberg kündigte an, dass die Verluste der Reality Labs im kommenden Jahr noch "erheblich wachsen" würden.

Anleger finden Metaverse-Investitionen zu hoch

Der Umsatzrückgang beschleunigte sich. Meta sieht sich von der Sparsamkeit der Werbekunden betroffen, die angesichts hoher Inflation und Konjunktursorgen weniger Geld für Online-Anzeigen ausgeben. Die Erlöse von Meta fielen im Jahresvergleich um vier Prozent auf 27,7 Mrd. Dollar. Unterm Strich brach der Gewinn um 52 Prozent auf rund 4,4 Mrd. Dollar ein. Der Aktienkurs ist seit Monaten unter Druck, weil Anleger die Metaverse-Investitionen zu hoch finden.